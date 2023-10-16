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  1. В Украине

Графики отключений пока не применяются - YASNO

23:21, 16 октября 2023
Электроэнергии, генерируемой электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей населения, заявили в компании.
Графики отключений пока не применяются - YASNO
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Как мы ранее писали, в Украине для всех областей разработали и утвердили графики отключения электроэнергии. Они были размещены на сайте весь год, но пока их не вводят в действие, потому что нет необходимости.

Энергетическая компания YASNO сообщила, что «новые графики отключений», активно распространяющие телеграмм-каналы, на самом деле не новые.

«Они были на нашем сайте и раньше, просто ими никто не пользовался, поскольку не было ограничений в электроснабжении.

Графики отключений пока не применяются — генерируемой электростанции электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей населения. Энергетики как раз готовят систему к отопительному сезону», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что применение графиков возможно только в случае повреждений системы, в частности из-за вражеских обстрелов или технологических нарушений вследствие неблагоприятных погодных условий.

Между тем, министр энергетики Герман Галущенко пообещал, что отключения света зимой не будут длительными. Однако призвал украинцев подготовиться к зиме и запастись генераторами.

Также в МВД подготовили план действий по длительным отключениям света.

Кроме этого, киевлянам сообщили, будет ли в квартирах вода в случае перебоев с электричеством.

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