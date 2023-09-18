Киянам повідомили, чи буде у квартирах вода в разі перебоїв з електрикою

Для забезпечення безперебійної роботи водопровідних станцій вже є 30 генераторів.

Київводоканал повідомив, що готується до можливого складного опалювального сезону. Наразі підприємство вже забезпечили автономними джерелами живлення для роботи у разі перебоїв з електропостачанням. Про це йдеться у пресслужбі «Київводоканалу».

Зазначається, що для забезпечення безперебійної роботи водопровідних станцій вже є 30 генераторів. Це дозволить повністю зберегти режим роботи трьох водопровідних насосних станцій столиці.

Завдяки цьому буде забезпечено безперебійне централізоване водопостачання питною водою двох великих житлових масивів і селища, де проживають близько 320 тис. мешканців.

«У разі пошкодження централізованої системи водопостачання та виведення з ладу основних насосних станцій, з обладнаних генераторами свердловин можна буде організувати розвезення води для населення автоцистернами», - сказано у повідомленні.

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