До лікарні також почали з'їжджатися кортежі чеченської еліти на коштовних автомобілях.

Фото: Associated Press

У неділю, 17 вересня, чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив про смерть лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Повідомлення про смерть Кадирова було опубліковано о 13:27.

Варто зауважити, що воно з'явилося після опублікованого відео, яке нібито спростовує смерть глави Чечні. О 12:58 на тлі чуток про смерть на сторінці Кадирова з'явилося відео з ним. На кадрах він заперечує чутки про смерть. Однак невідомо, коли це відео було знято.

Згодом Кремль підняв гелікоптери та направив їх до лікарні, в якій лікувався Кадиров. Також туди почали з'їжджатися кортежі чеченської еліти на коштовних автомобілях, стверджує проект ВЧК-ОГПУ.

«З боку Кремля у бік Внуково один за одним вилетіли два гелікоптери. До головної кремлівської лікарні одна за одною заїжджають коштовні машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з мешканцями Чечні в салоні», — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що чеченську еліту пропускають до будівлі лікарні без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють.

Раніше ми писали, що глава Чечні Кадиров перебуває у важкому стані — представник ГУР Андрій Юсов у коментарі ЗМІ.

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