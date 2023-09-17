Ухилянтів, які повернуться з-за кордону після закінчення війни, чекатимуть «юридичні проблеми» — Подоляк

Людей, які отримали фіктивні довідки і виїхали за кордон, включатимуть у спеціальні реєстри.

Військовозобов’язані українці, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому. Про це сказав радник Офісу Президента України Михайло Подоляк під час ефіру з публіцисткою Юлією Латиніною.

За його словами, щодо втікачів, які придбали фіктивні довідки і виїхали за кордон, будуть судові рішення, оскільки такий документ «є проявом корупційної дії».

Також Подоляк визнав складність юридичної процедури екстрадиції ухилянтів з країн Заходу, де вважають, що людина має право боятися воювати, тому вважає, що в такий спосіб на масове повернення цих людей сподіватися не варто.

«Але будуть реєстри людей, які отримували фіктивні довідки і тоді в них будуть проблеми вже при поверненні до України, будуть йти юридичні процедури. Якщо вони добровільно зараз не повертаються, то коли війна закінчиться у них будуть певні юридичні проблеми - будуть вияснятися підстави, на яких вони покинули країну, тощо», - наголосив Подоляк.

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