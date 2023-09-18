«Ваш родич у біді»: жінка видурила у пенсіонерки $4 000

Шахрайка подзвонила жертві і заявила, що нібито з її опікуном трапилося лихо.

Правоохоронці затримали 37-річну жительку Дніпра, яка видурила у пенсіонерки 4 000 доларів США.

Як повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, зловмисниці повідомлено про підозру за фактом шахрайства у значних розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що ввечері на мобільний телефон пенсіонерки подзвонила невідома. Розповіла, що нібито з її опікуном трапилося лихо: вона потрапила у ДТП, сильно травмувалася і для лікування потрібні кошти.

«Невдовзі до старенької додому прийшла незнайомка, якій вона передала 4 000 доларів США.

Після того, як жінка пішла, потерпіла зв’язалась з опікункою й дізналась, що насправді нічого лихого не сталося, а її ошукали. Вона одразу зателефонувала до поліції. Зловмисницю знайшли та затримали», - сказано у повідомленні.

У неї вилучили вказану суму та ще близько 80 тис грн. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Як виявилось, шахрайка і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжку та лише нещодавно звільнена по відбуттю покарання.

На даний час встановлюються усі причетні до «схеми» особи.

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