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  1. В Украине

«Ваш родственник в беде»: женщина выманила у пенсионерки $4 000

07:00, 18 сентября 2023
Мошенница позвонила жертве и заявила, что якобы с ее опекуном случилась беда.
«Ваш родственник в беде»: женщина выманила у пенсионерки $4 000
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Правоохранители задержали 37-летнюю жительницу Днепра, выманившую у пенсионерки 4 000 долларов США.

Как сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, злоумышленнице сообщено о подозрении по факту мошенничества в значительных размерах, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что вечером на мобильный телефон пенсионерки позвонила неизвестная. Рассказала, что якобы с ее опекуном случилась беда: она попала в ДТП, сильно травмировалась и для лечения нужны средства.

«Вскоре к старушке домой пришла незнакомка, которой она передала 4 000 долларов США.

  После того, как женщина ушла, потерпевшая связалась с опекуншей и узнала, что на самом деле ничего плохого не произошло, а ее обманули. Она сразу позвонила полиции. Злоумышленницу нашли и задержали», - говорится в сообщении.

У нее изъяли указанную сумму и еще около 80 тыс. грн. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как оказалось, мошенница и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и только недавно освобождена по отбытию наказания.

В настоящее время устанавливаются все причастные к «схеме» лица.

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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