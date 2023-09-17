Уклонистов, которые вернутся из-за границы после окончания войны, будут ждать «юридические проблемы» — Подоляк

Людей, которые получили фиктивные справки и уехали за границу, будут включаться в специальные реестры.

Военнообязанные украинцы, скрывающиеся от войны за границей, столкнутся с «юридическими проблемами» по возвращении домой. Об этом сказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк во время эфира с публицисткой Юлией Латыниной.

По его словам, в отношении беглецов, купивших фиктивные справки и уехавших за границу, будут судебные решения, поскольку такой документ «является проявлением коррупционного действия».

Также Подоляк признал сложность юридической процедуры экстрадиции уклонистов из стран Запада, где считают, что человек имеет право бояться воевать, поэтому считает, что таким образом на массовый возврат этих людей надеяться не стоит.

«Но будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину, будут идти юридические процедуры. Если они добровольно сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну и т.д.», - подчеркнул Подоляк.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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