Глава Чечні Кадиров перебуває у важкому стані — представник ГУР Андрій Юсов у коментарі ЗМІ

Раніше у ЗМІ ширилася інформація, що Кадиров впав у кому.

Джерело фото: ЗМІ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили інформацію про важкий стан глави Чечні Рамзана Кадирова. Раніше у ЗМІ ширилася інформація, що Кадиров впав у кому.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що в Кадирова загострилися хвороби, які призвели до важкого стану.

«Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і спричинили до такого важкого стану», – сказав Юсов у коментарі «OBOZREVATEL».

Він додав, що дані про стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел, при чому причиною недугу не є поранення.

«Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Мова йде не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані», – сказав представник ГУР.

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