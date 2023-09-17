На фоне слухов о смерти Кадырова в больницу, где он лечился, летят вертолеты из Кремля — СМИ

В больницу также начали съезжаться кортежи чеченской элиты на драгоценных автомобилях

Фото: Associated Press

В воскресенье, 17 сентября, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил о смерти лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Сообщение о смерти Кадырова было опубликовано в 13.27.

Стоит заметить, что оно появилось после опубликованного видео, якобы опровергающего смерть главы Чечни. В 12:58 на фоне слухов о смерти на странице Кадырова появилось видео с ним. На кадрах он опровергает слухи о смерти. Однако неизвестно, когда это видео было снято.

Позже Кремль поднял вертолеты и направил их в больницу, в которой лечился Кадыров. Также туда начали съезжаться кортежи чеченской элиты на драгоценных автомобилях, утверждает проект ВЧК-ОГПУ.

«Со стороны Кремля в сторону Внуково один за другим вылетели два вертолета. В главную кремлевскую больницу один за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что чеченскую элиту пропускают в здание больницы без осмотра, в то время как других приезжих тщательно проверяют.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Кадыров находится в тяжелом состоянии – представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии СМИ.

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