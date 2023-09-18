Киевлянам сообщили, будет ли в квартирах вода в случае перебоев с электричеством

Для обеспечения бесперебойной работы водопроводных станций уже имеется 30 генераторов.

Киевводоканал сообщил, что готовится к возможному сложному отопительному сезону. В настоящее время предприятие уже обеспечили автономными источниками питания для работы в случае перебоев с электроснабжением. Об этом говорится в пресс-службе «Киевводоканала».

Отмечается, что для обеспечения бесперебойной работы водопроводных станций уже есть 30 генераторов. Это позволит полностью сберечь режим работы трех водопроводных насосных станций столицы.

Благодаря этому будет обеспечено бесперебойное централизованное водоснабжение питьевой водой двух больших жилых массивов и поселка, где проживают около 320 тыс. жителей.

«В случае повреждения централизованной системы водоснабжения и выведения из строя основных насосных станций, с оборудованных скважинными генераторами можно будет организовать развоз воды для населения автоцистернами», - сказано в сообщении.

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