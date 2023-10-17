Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС

Исходная помощь госслужащим, увольняющимся на пенсию, выплачивается только единовременно.

Высший совет правосудия приступит к рассмотрению жалоб на судей, - Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о Службе дисциплинарных инспекторов, запускающий процесс рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

Сервисные центры не всегда учитывают ошибки кандидатов в водители, а в автошколах нет необходимых инструкторов и оборудованного транспорта.

Владимир Зеленский назначил члена Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ

Совещательная группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов в Конституционный Суд Украины, назначена почти в полном составе.

Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых

Также в выводах ученые отмечают, что представление об увольнении судьи на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела Переходные положения Конституции осуществляется непосредственно коллегией ВККС, а не в пленарном составе.

  1. В Украине

Застрелил внука и врал всем, что тот пошел служить в ВСУ: в Одесской области будут судить 84-летнего мужчину

07:19, 17 октября 2023
Во время ссоры злоумышленник нанес потерпевшему несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, закопал убитого во дворе и больше месяца лгал всем, что тот пошел служить в ВСУ.
Застрелил внука и врал всем, что тот пошел служить в ВСУ: в Одесской области будут судить 84-летнего мужчину
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Одесской области в селе Нерубайское 84-летнего мужчину отправили на скамью подсудимых за то, что застрелил собственного 41-летнего внука. Подозреваемый закопал тело во дворе и больше месяца говорил знакомым, что родственник «пошел служить в ВСУ». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что убийство произошло в конце апреля этого года. Предварительно установлено, что несовместимые с жизнью огнестрельные ранения 41-летний житель Нерубайского получил во время ссоры.

Подозреваемый был найден в июне. В этот месяц друзья мужчины сообщили правоохранительным органам о его исчезновении.

Следствие установило, что дедушка и внук постоянно конфликтовали. Как-то, когда 41-летний украинец наведался к дедушке домой, между ними вспыхнула сильная ссора.

Пожилой мужчина схватил свое охотничье помповое ружье и произвел два выстрела. Жертва погибла на месте инцидента.

Пенсионер пытался скрыть преступление. Он зарыл родственника в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы. А всем, кто интересовался, куда исчез внук, говорил: мол, тот собирался идти служить в Вооруженные силы Украины и, видимо, уже отправился на службу.

«Правоохранители собрали неопровержимые доказательства и предъявили обвинение, которое направили в суд. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы», – сообщили полицейские.

Отмечается, что сначала дедушка свою вину не признавал. Когда в его дворе нашли труп, фигурант заявил, что насобирал много обиды на родственника, потому что тот постоянно пьянствовал и выносил из дома имущество, воровал деньги и прочее.

На допросе пожилой украинец заявил, что первый шар попал жертве в голову. Вторая – в верхнюю часть груди.

Обвинительный акт, касающийся ч. 1 ст. 115 УК, направлен в суд. Правонарушитель на 16 октября находился в следственном изоляторе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області