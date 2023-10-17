Застрелил внука и врал всем, что тот пошел служить в ВСУ: в Одесской области будут судить 84-летнего мужчину

Во время ссоры злоумышленник нанес потерпевшему несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, закопал убитого во дворе и больше месяца лгал всем, что тот пошел служить в ВСУ.

В Одесской области в селе Нерубайское 84-летнего мужчину отправили на скамью подсудимых за то, что застрелил собственного 41-летнего внука. Подозреваемый закопал тело во дворе и больше месяца говорил знакомым, что родственник «пошел служить в ВСУ». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что убийство произошло в конце апреля этого года. Предварительно установлено, что несовместимые с жизнью огнестрельные ранения 41-летний житель Нерубайского получил во время ссоры.

Подозреваемый был найден в июне. В этот месяц друзья мужчины сообщили правоохранительным органам о его исчезновении.

Следствие установило, что дедушка и внук постоянно конфликтовали. Как-то, когда 41-летний украинец наведался к дедушке домой, между ними вспыхнула сильная ссора.

Пожилой мужчина схватил свое охотничье помповое ружье и произвел два выстрела. Жертва погибла на месте инцидента.

Пенсионер пытался скрыть преступление. Он зарыл родственника в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы. А всем, кто интересовался, куда исчез внук, говорил: мол, тот собирался идти служить в Вооруженные силы Украины и, видимо, уже отправился на службу.

«Правоохранители собрали неопровержимые доказательства и предъявили обвинение, которое направили в суд. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы», – сообщили полицейские.

Отмечается, что сначала дедушка свою вину не признавал. Когда в его дворе нашли труп, фигурант заявил, что насобирал много обиды на родственника, потому что тот постоянно пьянствовал и выносил из дома имущество, воровал деньги и прочее.

На допросе пожилой украинец заявил, что первый шар попал жертве в голову. Вторая – в верхнюю часть груди.

Обвинительный акт, касающийся ч. 1 ст. 115 УК, направлен в суд. Правонарушитель на 16 октября находился в следственном изоляторе.

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