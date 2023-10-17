Нужна ли украинским пенсионерам перерегистрация за границей: ответ консульства

Действующее законодательство Украины не предусматривает перерегистрацию людей пенсионного возраста для продления получения пенсий, однако есть исключение.

Фото: 24tv.ua

Консульство Украины в Гданьске объяснило, как пенсионерам осуществить перерегистрацию.

«Действующее законодательство не предусматривает "перерегистрацию" лиц для продления получения пенсий. Но есть одно исключение. Речь идет о том, что выплата пенсии может быть прекращена в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», – обращают внимание в консульстве.

В частности:

в случае назначения пенсии из документов, содержащих недостоверные сведения;

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

В таком случае возобновление пенсионной выплаты происходит при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением удостоверяющих личность документов и представлением соответствующего заявления.

«В то же время для граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии и необходимые для этого документы по почте», – уточняют в ведомстве.

Для возобновления пенсии к заявлению о перерасчете пенсии нужно добавить:

копию документа/документов о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации их места временного проживания/пребывания за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое (с переводом);

копию паспорта гражданина Украины.

Консульство может выдать соответствующий документ (Свидетельство), удостоверяющий соответствующий факт.

Алгоритм действий:

записаться на прием на совершение нотариального действия. Больше информации о том, как это сделать – по ссылке. Необходимо записаться на совершение нотариального действия, а именно – заверение подписи на заявлении;

прибыть в Консульство Украины на время и день, в который записались;

иметь при себе действительный паспорт (внутренний или заграничный), заполнить заявление (можно на месте) и уплатить (желательно картой) консульский сбор.

Документ готовится при человеке и выдается сразу (до 30 мин. ожидания после принятия заявления к рассмотрению).

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