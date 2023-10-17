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  1. Суспільство

Чи потрібна українським пенсіонерам перереєстрація за кордоном: відповідь консульства

07:00, 17 жовтня 2023
Чинне законодавство України не передбачає жодної перереєстрації людей пенсійного віку для подовження отримання пенсій, проте є виняток.
Чи потрібна українським пенсіонерам перереєстрація за кордоном: відповідь консульства
Фото: 24tv.ua
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Консульство України у Гданську пояснило, як пенсіонерам здійснити перереєстрацію.

«Чинне законодавство не передбачає "перереєстрацію" осіб для продовження отримання пенсій. Але є один виняток. Йдеться про те, що виплата пенсії може бути припинена у випадках, передбачених частиною 1 статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», – звертають увагу у консульстві.

Зокрема:

  • у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
  • в інших випадках, передбачених законом.

В такому разі поновлення пенсійної виплати відбувається при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

«Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою», – уточнюють у відомстві.

Для поновлення пенсії до заяви про перерахунок пенсії треба додати:

  • копію документа/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (із перекладом);
  • оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);
  • копію паспорта громадянина України.

Консульство може видати відповідний документ (Свідоцтво), що посвідчує відповідний факт.

Алгоритм дій:

  • записатися на прийом на вчинення нотаріальної дії. Більше інформації про те, яким чином це зробити – за посиланням. Необхідно записатися на вчинення нотаріальної дії, а саме – засвідчення підпису на заяві;
  • прибути до Консульства України в час і день, в який записалися;
  • мати при собі дійсний паспорт (внутрішній або закордонний), заповнити заяву (можна на місці) та сплатити (бажано карткою) консульський збір.

Документ готується при людині і видається відразу (до 30 хв. очікування після прийняття заяви до розгляду).

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