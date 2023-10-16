ВАКС наклав арешт на майно Міжнародного аеропорту «Одеса»

Накладено арешт на будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, а також на приміщення нового терміналу.

Фото: slidstvo.info

Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Про це повідомила пресслужба САП.

«Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.», - сказано у повідомленні.

Раніше слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з колишніх директорів спільно створеного ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса».

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, якого підозрюють в незаконному заволодінні аеропортом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.