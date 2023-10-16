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Вища рада правосуддя розпочне розгляд скарг на суддів, - Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон про Службу дисциплінарних інспекторів, який запускає процес розгляду скарг на суддів Вищою радою правосуддя.

Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ

Дорадча група експертів, що буде оцінювати кандидатів до Конституційного Суду України, призначена майже у повному складі.

Виключно колегія ВККС має право приймати рішення про відповідність чи невідповідність судді займаній посаді, - висновки науковців

Також у висновках науковці зазначають, що подання про звільнення судді на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу Перехідні положення Конституції здійснюється безпосередньо колегією ВККС, а не у пленарному складі.

Верховній Раді рекомендують збільшити видатки на Вищу раду правосуддя і ВККС та зменшити на здійснення правосуддя

Для судів зменшать видатки розвитку на 62 млн грн, збільшивши фінансування ВРП та ВККС, а також знімуть з судів 237,8 млн грн для забезпечення освітньої субвенції.

  1. В Україні

ВАКС наклав арешт на майно Міжнародного аеропорту «Одеса»

17:28, 16 жовтня 2023
Накладено арешт на будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, а також на приміщення нового терміналу.
ВАКС наклав арешт на майно Міжнародного аеропорту «Одеса»
Фото: slidstvo.info
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Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Про це повідомила пресслужба САП.

«Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.», - сказано у повідомленні.

Раніше слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з колишніх директорів спільно створеного ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса».

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, якого підозрюють в незаконному заволодінні аеропортом.

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