ВАКС наложил арест на имущество Международного аэропорта «Одесса»

Наложен арест на здание старого терминала и имущество аэропорта в количестве 2488 единиц, а также на помещения нового терминала.

Фото: slidstvo.info

Следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта – КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Речь идет о здании старого терминала и имущества аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративных правах ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», а именно на 75% прав на ООО «Международный аэропорт «Одесса», а также помещения нового терминала общей площадью 26 700 кв. м.», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из бывших директоров совместно созданного ООО «Международный аэропорт Одесса».

Напомним, НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в незаконном завладении аэропортом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.