Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: избрана мера пресечения одному из экс-руководителей общества

В понедельник, 16 октября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из бывших директоров совместно созданного ООО «Международный аэропорт Одесса». Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 078 тыс. грн.
Также на личность возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
- не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля», - говорится в сообщении.
В САП добавляют, что срок действия обязанностей – до 29.10.2023г.
Ранее сообщалось, что НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в незаконном завладении аэропортом.
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