Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: избрана мера пресечения одному из экс-руководителей общества

ВАКС избрал меру пресечения одному из бывших директоров совместно созданного ООО «Международный аэропорт Одесса».

В понедельник, 16 октября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из бывших директоров совместно созданного ООО «Международный аэропорт Одесса». Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 078 тыс. грн.

Также на личность возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;

- не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля», - говорится в сообщении.

В САП добавляют, что срок действия обязанностей – до 29.10.2023г.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в незаконном завладении аэропортом.

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