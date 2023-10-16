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Высший совет правосудия приступит к рассмотрению жалоб на судей, - Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о Службе дисциплинарных инспекторов, запускающий процесс рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

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Совещательная группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов в Конституционный Суд Украины, назначена почти в полном составе.

Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых

Также в выводах ученые отмечают, что представление об увольнении судьи на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела Переходные положения Конституции осуществляется непосредственно коллегией ВККС, а не в пленарном составе.

Верховной Раде рекомендуют увеличить расходы на Высший совет правосудия и ВККС и уменьшить на осуществление правосудия

Для судов снизят расходы развития на 62 млн грн, увеличив финансирование ВСП и ВККС, а также снимут с судов 237,8 млн грн для обеспечения образовательной субвенции.

  1. В Украине

Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: избрана мера пресечения одному из экс-руководителей общества

15:38, 16 октября 2023
ВАКС избрал меру пресечения одному из бывших директоров совместно созданного ООО «Международный аэропорт Одесса».
Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: избрана мера пресечения одному из экс-руководителей общества
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В понедельник, 16 октября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из бывших директоров совместно созданного ООО «Международный аэропорт Одесса». Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 078 тыс. грн.

Также на личность возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;

- не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля», - говорится в сообщении.

В САП добавляют, что срок действия обязанностей – до 29.10.2023г.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в незаконном завладении аэропортом.

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