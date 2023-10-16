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  1. В Україні

Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: обрано запобіжний захід одному з екскерівників товариства

15:38, 16 жовтня 2023
ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх директорів спільно створеного ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса».
Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: обрано запобіжний захід одному з екскерівників товариства
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У понеділок, 16 жовтня , слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з колишніх директорів спільно створеного ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн 078 тис. грн.

Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:

- прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

- не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива , прокурора чи суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю», - сказано у повідомленні.

У САП додають, що термін дії обов'язків – до 29.10.2023.

Раніше ми писали, що НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, якого підозрюють в незаконному заволодінні аеропортом.

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