Чи застосовуються в Україні графіки відключень електроенергії: відповідь Міненерго

Розмови в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла - неправдиві.

В Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Розмови в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла - неправдиві, повідомляє Міністерство енергетики.

"В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві спростували такі повідомлення, та наголосили, що обмежень електропостачання "поки що не передбачається в жодній з областей країни".

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів", - говориться в заяві.

В Міненерго заявили, що такі відключення можливі "виключно у разі масованих ворожих обстрілів" та, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Іншим чинником, у якому можливі відключення світла, є технологічні порушення у разі негоди.

"Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону", - розповіли у Міненерго.

Нагадаємо, що у ДТЕК наголосили, що графіки відключень розміщені на сайті весь рік, але поки що їх не запроваджують у дію.

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