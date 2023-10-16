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Відключення електроенергії можуть повернутись: у ДТЕК пояснили появу графіків

11:53, 16 жовтня 2023
У компанії наголошують, що графіки відключень розміщені на сайтах постійно.
Відключення електроенергії можуть повернутись: у ДТЕК пояснили появу графіків
Фото: УНІАН
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В Україні графіки відключення електроенергії розробили та затвердили для всіх областей. У компанії ДТЕК наголосили, графіки відключень розміщені на сайті весь рік, але поки що їх не запроваджують у дію, бо немає потреби. 

"Офіційно повідомляємо: графіки відключень розміщені на сайтах постійно, весь рік. Однак вони не застосовуються наразі. Якщо буде така необхідність - ми обов'язково про це повідомимо. Будь ласка, слідкуйте за інформацією лише на офіційних каналах ДТЕК", — йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Зазначимо, що українців закликають готуватись до складної зими, бо росія може повторити енергетичний терор.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко пообіцяв, що відключення світла взимку не будуть тривалими.  Однак закликав українців підготуватися до зими і запастися генераторами. 

Також у МВС підготували план дій у разі тривалих відключень світла.

Крім цього, киянам повідомили, чи буде у квартирах вода в разі перебоїв з електрикою.

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