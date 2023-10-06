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  1. В Україні

У МВС підготували план дій у разі тривалих відключень світла

20:52, 6 жовтня 2023
Створено Координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення.
У МВС підготували план дій у разі тривалих відключень світла
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Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо створення Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергеєв в ефірі телемарафону.

До складу увійшли 17 міністерств й інші центральні органи виконавчої влади, а також правоохоронні органи. Його мета полягатиме у вжитті скоординованих й злагоджених дій під час обстрілів та ліквідації наслідків.

«Нами буде вживатися низка заходів щодо якнайшвидшого проведення аварійно-рятувальних робіт, інших невідкладних заходів з ліквідації наслідків обстрілів, забезпечення охорони порядку, запобігання злочинності в містах, районах, регіонах, де будуть тривалі відключення світла», - відзначив заступник міністра.

Заходи передбачатимуть:

  • збільшення кількості нарядів Національної поліції та Національної гвардії;
  • наближення маршрутів патрулювання нарядів до супермаркетів, залізничних колій, вокзалів й інших об'єктів забезпечення життєдіяльності населення;
  • захист об'єктів критичної інфраструктури і забезпечення функціонування пунктів незламності;
  • контролювання доступності й забезпеченості укриттів Міністерством внутрішніх справ й ДСНС;
  • створення електронного обліку укриттів.

«Перевірки спільно з органами місцевими державної влади та місцевого самоврядування проводяться щоденно. Виявляються та оперативно усуваються недоліки», - пояснив заступник міністра.

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