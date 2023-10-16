Отключения электроэнергии могут вернуться: в ДТЭК объяснили появление графиков

В компании отмечают, что графики отключений размещены на сайтах постоянно.

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В Украине графики отключения электроэнергии были разработаны и утверждены для всех областей. В компании ДТЭК подчеркнули, графики отключений размещены на сайте весь год, но пока их не вводят в действие, потому что нет необходимости.

"Официально сообщаем: графики отключений размещены на сайтах постоянно, весь год. Однако они не применяются. Если будет такая необходимость - мы обязательно об этом сообщим. Пожалуйста, следите за информацией только на официальных каналах ДТЭК", — говорится в сообщении ДТЭК.