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  1. В Украине

Подназначение наследника: если отказался один, то сможет получить другой

17:01, 16 октября 2023
Подназначеными наследниками могут быть физлица, которые живы на время открытия наследства, а также лица, зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства, а также и юридические лица.
Подназначение наследника: если отказался один, то сможет получить другой
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, что если лицо составило завещание, но подозревает, что указанные лица могут отказаться от него, то можно назначить поднаследников.

Ведомство отмечает, что нормы Гражданского кодекса Украины дают право выбрать «запасного» наследника на случай, если заранее определенный в завещании умрет до открытия наследства, не примет его или откажется от его принятия или будет отстранен от права на наследование, а также если отсутствуют соответствующие условия, определенные в завещании с условием.

«Стоит отметить, что подназначенными наследниками могут быть физические лица, которые живы на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства, а также и юридические лица.

В случае если имущество наследодателя никто не получит из лиц, прописанных в завещании, то наследство будет разделено между родными в порядке наследования по закону», - говорится в сообщении.

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