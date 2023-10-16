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  1. В Україні

Підпризначення спадкоємця: якщо відмовився один, то зможе отримати інший

17:01, 16 жовтня 2023
Підпризначеними спадкоємцями можуть бути фізособи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини, а також і юридичні особи.
Підпризначення спадкоємця: якщо відмовився один, то зможе отримати інший
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, якщо особа склала заповіт, але підозрює, що зазначені особи можуть відмовитися від нього, то можна підпризначити спадкоємців.

Відомство зазначає, що норми Цивільного кодексу України дають право обрати «запасного» спадкоємця на випадок, якщо заздалегідь визначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на спадкування, а також коли відсутні відповідні умови, визначені у заповіті з умовою.

«Варто зазначити, що підпризначеними спадкоємцями можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини, а також і юридичні особи.

У разі, якщо майно спадкодавця ніхто не отримає з осіб, прописаних у заповіті, то спадщина буде розділена між рідними в порядку спадкування за законом», - сказано у повідомленні.

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