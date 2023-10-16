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  1. В Україні

МЗС працює над поверненням в Україну брендів IKEA, H&M і Zara

13:33, 16 жовтня 2023
В Україні можуть повернутися відразу кілька відомих брендів.
МЗС працює над поверненням в Україну брендів IKEA, H&M і Zara
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Міністерство закордонних справ працює над поверненням в Україну шведських IKEA й H&M, іспанської Zara та інших брендів. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

«Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме», — пояснив міністр.

Раніше стало відомо, що Кулеба особисто просив держсекретаря США Блінкена, щоб McDonald's повернувся до УкраїниМіністр вважає, що присутність McDonald's робить країну привабливішою для інвесторів.

Також ми писали, що Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara можуть відкритися в українських ТРЦ уже восени.

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