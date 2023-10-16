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Декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права у 2023 році – роз’яснення НАЗК

11:27, 16 жовтня 2023
Декларантами юридичних осіб публічного права залишилися лише топ-посадовці.
Декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права у 2023 році – роз’яснення НАЗК
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) розповіли, як з 12 жовтня 2023 року буде відбуватися декларування юридичних осіб публічного права (ЮОПП).

Як повідомили у НАЗК, закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня, суттєво зменшив (майже на 50 тисяч) кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях – юридичних особах публічного права.  

Відтепер до декларантів відносяться тільки топ-посадовці державних та комунальних підприємств, а саме:

голови та члени наглядових рад, рад директорів, виконавчих органів, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)

ліквідатори

керівники, заступники керівника

головні бухгалтери

корпоративні секретарі

особи, які здійснюють повноваження одноосібного виконавчого органу та її заступники

члени іншого органу управління (крім консультативного)

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники ЮОПП, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки).

Однак, якщо працівник ЮОПП є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад, є депутатом місцевої ради), то він зобов’язаний подати всі передбачені Законом декларації.  

Що стосується декларацій, які під час дії воєнного стану вже були добровільно подані працівниками ЮОПП, які з 12 жовтня 2023 року більше не є суб’єктами декларування, то вони зберігаються у Реєстрі декларацій упродовж п’яти років.

Проте остання подана такою особою декларація, зберігатиметься безстроково. Видалення таких декларації до спливу 5-річного строку не передбачено чинним законодавством.

Автор В’ячеслав Хрипун

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