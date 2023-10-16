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  1. В Україні

Карпати засипало снігом і вдарив мороз

13:15, 16 жовтня 2023
На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -6°С
Карпати засипало снігом і вдарив мороз
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
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У понеділок, 16 жовтня, Карпати замело снігом. Крім того, вдарив мороз, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:00, 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с., температура повітря -6°С", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві очікується зниження температури, тому вже сьогодні, 16 жовтня, почали підключати до опалення житлові будинки.

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