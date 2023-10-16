Карпаты засыпало снегом и ударил мороз

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -6°С

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В понедельник, 16 октября, Карпаты замело снегом. Кроме того, ударил мороз, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:00, 16:10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 4 м/с, температура воздуха -6°С", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве ожидается понижение температуры, поэтому уже сегодня, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.