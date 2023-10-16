В Киеве начали подключать к отоплению жилые дома, - Кличко

Виталий Кличко отметил, что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо несколько дней.

Фото: kanaldom.tv

В Киеве начали подключать к отоплению жилые дома, поскольку с завтрашнего дня ожидается снижение температуры. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов", – сообщил он.

Кличко отметил, что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо несколько дней.

"Решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание побудило бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения.

Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами", – добавил Виталий Кличко.

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