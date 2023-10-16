Трудовой договор может быть заключен в любой день недели, но есть условие.

Центральный регион инспекционной деятельности Днепропетровской области рассказывает, можно ли принять на работу работника в выходной день.

Так, согласно условиям ст. 21 КЗоТ трудовой договор является соглашением между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом или физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, с подчинением трудовому распорядку, а собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Оформлять трудовые отношения с работником в выходной день законодательством Украины о труде не запрещается.

Руководители предприятий, учреждений, физических лиц – предпринимателей имеют право самостоятельно устанавливать индивидуальные графики работы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективного договора. При этом выходные дни могут не совпадать с общеустановленными выходными днями.

Графики работы готовятся таким образом, чтобы продолжительность рабочего времени работника за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов, как указано в требованиях ст. 50 и 51 КЗоТ.

Таким образом, трудовой договор может быть заключен в любой день недели, независимо от того, будний или выходной.

Единственное условие до начала работы по заключенному трудовому договору собственник или уполномоченный им орган должен направить уведомление в ГНС о дате начала работы, то есть оформить приказ о принятии на работу работника в рабочий день, например 29.09.2023, что работник приступает к работе 01.10.2023.

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