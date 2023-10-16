Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

Верховный Суд вынес решение по делу экс-председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который взыскивал имущественный и моральный ущерб, причиненный органами следствия

Экс-председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко находился под следствием более 5,5 лет – в конце концов дело в отношении него закрыли, и он подал иск о взыскании неуплаченного судейского вознаграждения, стоимости талонов на горючее и возмещении морального вреда.

Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил особенности учета размера доплаты за пребывание на административной должности в суде для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Враг ударил по Украине дронами, ракетами и «Искандером»: сколько целей уничтожила ПВО

09:06, 16 октября 2023
рф запустила по Украине «Искандер», 12 дронов и пять ракет Х-59.
Враг ударил по Украине дронами, ракетами и «Искандером»: сколько целей уничтожила ПВО
Фото: Воздушные силы ВСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В ночь на понедельник, 16 октября, россия в очередной раз нанесла удар по Украине. Враг выпустил «Искандер», 12 дронов и пять ракет Х-59, сообщили в Воздушных силах.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131"", - говорится в сообщении.

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил по разным направлениям, в частности на запад. В большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее британская разведка сообщала, что оккупанты накапливают ракеты для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду