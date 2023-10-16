Враг ударил по Украине дронами, ракетами и «Искандером»: сколько целей уничтожила ПВО

рф запустила по Украине «Искандер», 12 дронов и пять ракет Х-59.

Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на понедельник, 16 октября, россия в очередной раз нанесла удар по Украине. Враг выпустил «Искандер», 12 дронов и пять ракет Х-59, сообщили в Воздушных силах.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131"", - говорится в сообщении.

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил по разным направлениям, в частности на запад. В большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее британская разведка сообщала, что оккупанты накапливают ракеты для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов.

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