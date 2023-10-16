ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Чудновского райсуда Житомирской области Максима Лесько

В сентябре Высший совет правосудия временно отстранил Максима Лесько от осуществления правосудия.

Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора и дал согласие на содержание под стражей судьи Чудновского районного суда Житомирской области Максима Лесько. Об этом говорится на сайте ВСП.

Отмечается, что Максим Лесько подозревается в пособничестве в приобретении права на имущество путем обмана (мошенничестве), совершенном организованной группой в особо крупном размере, в служебном подлоге, то есть составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью пятой статьи 27, частью четвертой статьи 190, частью первой статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

25 сентября Высший совет правосудия временно, до 25 ноября 2023 года, отстранил судью Максима Лесько от совершения правосудия.

"Высший совет правосудия считает, что мотивы, приведенные в представлении, обоснованы, подтверждаются предоставленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении судьей общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины. Представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения к судье такой меры пресечения, как содержание под стражей.

Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения, в частности, в виде содержания под стражей, осуществляется следственным судьей, судом", - говорится в сообщении.

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