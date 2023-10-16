ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Чуднівського райсуду Житомирської області Максима Леська

У вересні Вища рада правосуддя тимчасо відсторонила Максима Леська від здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора та надала згоду на утримання під вартою судді Чуднівського районного суду Житомирської області Максима Леська. Про це йдеться на сайті ВРП.

Зазначається, що Максим Лесько підозрюється в пособництві у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі, у службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 27, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

25 вересня Вища рада правосуддя тимчасово, до 25 листопада 2023 року, відсторонила суддю Максима Леська від здійснення правосуддя.

"Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у поданні, є обґрунтованими, підтверджуються наданими матеріалами, які містять конкретні факти і докази, що можуть свідчити про вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. Подання відповідає вимогам закону, містить обґрунтування необхідності застосування до судді такого запобіжного заходу, як утримання під вартою.

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу, зокрема у вигляді тримання під вартою, здійснюється слідчим суддею, судом", - йдеться у повідомленні.

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