Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.

Верховний Суд виніс рішення у справі екс-голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, який стягував майнову і моральну шкоду, завдану органами слідства

Екс-голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко перебував під слідством більше 5,5 років – врешті справу стосовно нього закрили, і він подав позов про стягнення несплаченої суддівської винагороди, вартості талонів на пальне і відшкодування моральної шкоди.

Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

  1. Суд інфо

ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Чуднівського райсуду Житомирської області Максима Леська

08:45, 16 жовтня 2023
У вересні Вища рада правосуддя тимчасо відсторонила Максима Леська від здійснення правосуддя.
ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Чуднівського райсуду Житомирської області Максима Леська
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора та надала згоду на утримання під вартою судді Чуднівського районного суду Житомирської області Максима Леська. Про це йдеться на сайті ВРП.

Зазначається, що Максим Лесько підозрюється в пособництві у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі, у службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 27, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

25 вересня  Вища рада правосуддя тимчасово, до 25 листопада 2023 року, відсторонила суддю Максима Леська від здійснення правосуддя.

"Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у поданні, є обґрунтованими, підтверджуються наданими матеріалами, які містять конкретні факти і докази, що можуть свідчити про вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. Подання відповідає вимогам закону, містить обґрунтування необхідності застосування до судді такого запобіжного заходу, як утримання під вартою.

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу, зокрема у вигляді тримання під вартою, здійснюється слідчим суддею, судом", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду