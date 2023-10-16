Парламентські вибори у Польщі: яка партія отримала найбільшу кількість голосів — результати екзитполу

Найбільше голосів виборців отримала партія «Право і Солідарність».

Фото: oporaua.org

На виборах до Сейму Польщі, які відбулися в неділю, 15 жовтня, найбільше голосів виборців отримала партія "Право і Солідарність", яка перебуває при владі від 2015 року. Про це стало відомо із результатів екзитполу Ipsos, оголошеного телеканалом TVN.

За інформацією соціологів, партія набрала 36,8 відсотків голосів виборців.

Головний суперник – опозиційна "Громадянська коаліція" набирає 31,6 відсотків.

Подолавши прохідний бар’єр, до парламенту Польщі потрапляють ще три партії: центристський блок "Третій шлях" (13%), Коаліція лівих партій (8,6%) та ультраправа "Конфедерація" (6,2%).

Екзитпол проводили приблизно 1850 соціологів студії Ipsos. Крім того, над опитуваннями працювали 50 осіб, серед яких координатори та аналітики.

Остаточні результати виборів до парламенту Польщі можуть бути оголошені у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

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