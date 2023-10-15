МЗС України працює над евакуацією наших громадян із Сектора Гази – Зеленський

За словами Президента, «відомо про майже 260 наших людей».

Джерело фото: president.gov.ua

У Секторі Гази перебувають майже 260 українських громадян. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський.

«Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході: в Ізраїлі та на території сектору Газа. Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей. Готуються нові рейси», - сказав він.

За словами Президента, «відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у секторі Газа. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує».

«Звертаюся до всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги: у будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до дипломатичних представництв України та дотримуйтеся їхніх рекомендацій», - наголосив Зеленський.

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