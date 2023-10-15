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  1. У світі

У Лівані в штаб-квартиру ООН влучила ракета

20:50, 15 жовтня 2023
Наразі ООН перевіряє, звідки випустили цю ракету.
У Лівані в штаб-квартиру ООН влучила ракета
Джерело фото: GETTY IMAGES
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У штаб-квартиру Організації Обʼєднаних Націй у ліванському місті Накура влучила ракета.

Про це повідомили Тимчасові сили ООН у Лівані.

«Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки», - йдеться у повідомлені.

Там додали, що постраждалих немає.

«Напади на цивільних осіб або персонал ООН є порушенням міжнародного права, яке може бути кваліфіковано як воєнні злочини», - додали у Тимчасових силах ООН у Лівані.

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