У Лівані в штаб-квартиру ООН влучила ракета

Наразі ООН перевіряє, звідки випустили цю ракету.

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У штаб-квартиру Організації Обʼєднаних Націй у ліванському місті Накура влучила ракета.

Про це повідомили Тимчасові сили ООН у Лівані.

«Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки», - йдеться у повідомлені.

Там додали, що постраждалих немає.

«Напади на цивільних осіб або персонал ООН є порушенням міжнародного права, яке може бути кваліфіковано як воєнні злочини», - додали у Тимчасових силах ООН у Лівані.

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