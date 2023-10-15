В Ливане в штаб-квартиру ООН попала ракета

В штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в ливанском городе Накура попала ракета.
Об этом сообщили Временные силы ООН в Ливане.
«Наша штаб-квартира в Накуре была поражена ракетой, и мы работаем над тем, чтобы проверить, откуда», - говорится в сообщении.
Там добавили, что пострадавших нет.
«Нападения на гражданских лиц или персонал ООН являются нарушением международного права, которое может быть квалифицировано как военные преступления», - добавили в Временных силах ООН в Ливане.
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