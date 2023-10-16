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На Дніпропетровщині з рудного кар’єру врятували двох дівчат, фото

11:40, 16 жовтня 2023
Дітей доправили до лікарні для подальшого медичного огляду.
На Дніпропетровщині з рудного кар’єру врятували двох дівчат, фото
Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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На Дніпропетровщині з рудного кар’єру врятували двох дівчат, які опинилися на схилі та не могли самостійного вибратися.

Як розповіли у ДСНС Україна, у неділю, 15 жовтня, о 17:33 до Служби порятунку надійшло повідомлення від свідків про те, що у кар’єр впали дві дитини.

Як з'ясувалося, на схилі рудного кар’єру, глибиною приблизно 500 м, на відстані 150 м від верхньої кромки, знаходились дві дівчинки, які не могли самостійно вибратись.

За допомогою рятувальної мотузки надзвичайники підняли дівчат 2012 та 2014 років народження зі схилу кар’єру та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Дітей доправили до лікарні для подальшого медичного огляду.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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