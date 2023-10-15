У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вбити безпритульного кота

За скоєне йому може загрожувати до восьми років в'язниці.

Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У неділю, 15 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що їхній сусід б'є безпритульного кота об асфальт та не реагує на прохання зупинись. Про це повідомили у поліції Києва.

На місці події правоохоронці з'ясували, що тварині вдалося втекти від нападника. Також люди допомогли встановити номер квартири, в якій проживає чоловік.

Співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі зʼясовують мотиви таких дій фігуранта.

«За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексі України - жорстоке поводження з тваринами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. За скоєне затриманому загрожує до восьми років в'язниці. Досудове розслідування триває», - прокоментували у поліції.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.