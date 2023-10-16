Протидія наркозлочинності – у поліції оприлюднили основні результати роботи у цьому році

Правоохоронці розпочали 31 890 кримінальних проваджень.

Як зазначили у Національній поліції України, протидія наркозлочинності – це один із пріоритетів поліції.

Тож у поліції оприлюднили основні результатами роботи у 2023 році у цій сфері.

Так, правоохоронці:

розпочали 31 890 кримінальних проваджень;

оголосили 15 330 підозр;

вилучили понад 2,4 тонни наркотичних засобів і психотропних речовин;

наклали арешт на майно наркоторговців майже на 60 млн грн.

Також ми розповідали, що на Житомирщині поліцейські спалили наркотиків на понад 2 млн гривень, відео та фото.

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