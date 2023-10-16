Противодействие наркопреступности – в полиции обнародовали основные результаты работы в этом году

Правоохранители начали 31 890 уголовных производств.

Как отметили в Национальной полиции Украины, противодействие наркопреступности – один из приоритетов полиции.

Так что в полиции обнародовали основные результаты работы в 2023 году в этой сфере.

Так, правоохранители:

начали 31 890 уголовных производств;

объявили 15 330 подозрений;

изъяли более 2,4 тонн наркотических средств и психотропных веществ;

наложили арест на имущество наркоторговцев почти на 60 млн грн.

Также мы рассказывали, что на Житомирщине полицейские сожгли наркотиков на более чем 2 млн гривен, видео и фото.

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