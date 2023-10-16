Противодействие наркопреступности – в полиции обнародовали основные результаты работы в этом году

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Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил особенности учета размера доплаты за пребывание на административной должности в суде для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. В Украине

Противодействие наркопреступности – в полиции обнародовали основные результаты работы в этом году

07:21, 16 октября 2023
Правоохранители начали 31 890 уголовных производств.
Противодействие наркопреступности – в полиции обнародовали основные результаты работы в этом году
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Как отметили в Национальной полиции Украины, противодействие наркопреступности – один из приоритетов полиции.

Так что в полиции обнародовали основные результаты работы в 2023 году в этой сфере.

Так, правоохранители:

  • начали 31 890 уголовных производств;
  • объявили 15 330 подозрений;
  • изъяли более 2,4 тонн наркотических средств и психотропных веществ;
  • наложили арест на имущество наркоторговцев почти на 60 млн грн.

Также мы рассказывали, что на Житомирщине полицейские сожгли наркотиков на более чем 2 млн гривен, видео и фото.

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