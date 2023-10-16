На Николаевщине двое подростков подорвались на мине

Один мальчик погиб.

В Николаевской области двое детей подорвались на мине. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Один мальчик погиб.

«В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летнего товарища травмировано. Дети играли в поле за селом. Ранее на этой территории велись активные боевые действия», – отметил Клименко.

«Всего с начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах погибло 248 человек, 525 – травмировано», - говорится в сообщении.

Несмотря на ежедневную работу саперов, много гектаров земель еще остаются очень опасными, подчеркнул Игорь Клименко.

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