Международный валютный фонд создал фонд для поддержки реформ в Украине

В настоящее время доноры уже выделили $14 млн.

Источник фото: Johannes P. Christo (Reuters)

Международный валютный фонд запустил Фонд развития возможностей для Украины.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

«МВФ объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ», - говорится в сообщении.

Пышный подчеркнул, что в параграфе 8 двух последних Меморандумов Украины с МВФ есть следующая цитата: «На первой фазе [программы] наш основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы укрепить способность Украины на ее пути к победе».

«МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. В настоящее время доноры уже выделили 14 млн дол. Цель – собрать 65 млн. дол. Я благодарен Фонду в лице Гиты Гопинат, которая отметила наши успехи, я благодарен правительствам стран-партнеров за такую непреклонную позицию, за слова «будем поддерживать столько, сколько понадобится», - добавил Пышный.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.