Міжнародний валютний фонд створив фонд для підтримки реформ в Україні

Наразі донори вже виділили $14 млн.

Джерело фото: Johannes P. Christo (Reuters)

Міжнародний валютний фонд запустив Фонд розбудови спроможностей для України.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

«МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни, успішного здійснення реформ», - йдеться в повідомленні.

Пишний підкреслив, що у параграфі 8 двох останніх Меморандумів України з МВФ є така цитата: «На першій фазі [програми] наш основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України на її шляху до перемоги».

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили 14 млн дол. Ціль – зібрати 65 млн дол. Я вдячний Фонду в особі Гіти Гопінат, яка відзначила наші успіхи, я вдячний урядам країн-партнерів за таку непохитну позицію, за слова «підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться», - додав Пишний.

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