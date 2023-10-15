Зсув ґрунту в ландшафтному парку в Києві: компанія, яка веде будівництво поряд, ліквідує наслідки

Міська влада звернулася до забудовника з вимогою провести розслідування та зʼясувати причини надзвичайної ситуації.

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Як ми розповідали, на території Солом’янського ландшафтного парку в столиці стався зсув ґрунту.

У КМДА повідомили, що інцидент стався в ніч на 14 жовтня та зазначили, що ймовірною причиною зсуву ґрунту можуть бути роботи, пов’язані із риттям котловану будівництва.

«Представники забудовника зобов’язалися усунути наслідки пошкоджень пішохідної частини, відновити благоустрій парку в найкоротший термін власним коштом», - зазначили у КМДА.

Також міська влада звернулася до забудовника з вимогою провести розслідування та зʼясувати причини надзвичайної ситуації, а також вжити всіх заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому.

Водночас у КМДА зауважили, що будівництво не ведеться на безпосередній території парку, проте частково прилягає до зеленої зони.

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