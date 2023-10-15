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Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

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  1. В Україні

У Києві попрощались із першим Міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним

17:36, 15 жовтня 2023
Прощання відбулось у Володимирському соборі столиці.
У Києві попрощались із першим Міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним
Джерело фото: МВС
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У Києві у суботу, 14 жовтня, попрощались із першим Міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним.

Прощання відбулось у Володимирському соборі столиці.

Поховали ексочільника МВС на Байковому кладовищі. Андрій Василишин пішов із життя 12 жовтня 2023 року у віці 90 років.

«Ми проводжаємо людину-легенду, людину-історію, людину-борця, людину-переможця, людину-державотворця. До останнього подиху Андрій Володимирович вболівав за поступ і розвиток нашої держави», - сказала державний секретар МВС Інна Ящук.

За її словами, у перші роки незалежності саме Андрій Василишин докладав чимало зусиль, аби з одного боку органи внутрішніх справ позбавились застарілих форм і методів роботи, а з іншого - просувались шляхом реформування виходу на простір міжнародного співробітництва.

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