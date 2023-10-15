У Києві попрощались із першим Міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним

Прощання відбулось у Володимирському соборі столиці.

Джерело фото: МВС

У Києві у суботу, 14 жовтня, попрощались із першим Міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним.

Прощання відбулось у Володимирському соборі столиці.

Поховали ексочільника МВС на Байковому кладовищі. Андрій Василишин пішов із життя 12 жовтня 2023 року у віці 90 років.

«Ми проводжаємо людину-легенду, людину-історію, людину-борця, людину-переможця, людину-державотворця. До останнього подиху Андрій Володимирович вболівав за поступ і розвиток нашої держави», - сказала державний секретар МВС Інна Ящук.

За її словами, у перші роки незалежності саме Андрій Василишин докладав чимало зусиль, аби з одного боку органи внутрішніх справ позбавились застарілих форм і методів роботи, а з іншого - просувались шляхом реформування виходу на простір міжнародного співробітництва.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.