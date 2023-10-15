Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

Належить до компетенції правоохоронних органів, а не суду: ВП ВС відмовила у перегляді рішень після встановлення ЄСПЛ відсутності ефективного розслідування жорстокого поводження правоохоронців

Велика Палата Верховного Суду відхилила заяву про перегляд судових рішень після встановлення ЄСПЛ порушення конвенційних прав заявника на ефективне розслідування його скарг на жорстоке поводження, а також порушенням розумного строку кримінального провадження.

У чоловіка примусово вилучили авто на користь військової частини, - Верховний Суд вирішив питання юрисдикції спору

Верховний Суд розглянув справу, в якій працівники відділу поліції і представники територіальної оборони Черкаської області вилучили авто у власника на користь військової частини Національної гвардії.

Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

  1. В Україні

У Львові хірурги врятували немовля, яке народилось з пухлиною в 1 кілограм

21:06, 15 жовтня 2023
Видалене утворення важило близько кілограма – 25% усієї маси дитинки, зазначили у МОЗ.
У Львові хірурги врятували немовля, яке народилось з пухлиною в 1 кілограм
Джерело фото: facebook.com/moz.ukr
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Львові хірурги врятували немовля, яке народилось з пухлиною в 1 кілограм. Дівчинка, якій усього місяць, з’явилася на світ із велетенською пухлиною, яку діагностували ще на 16 тижні вагітності. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, щоб мінімізувати крововтрату, хірурги спершу визначили, які судини живлять пухлину кров’ю і лише потому взялися її видаляти.

«Видалене утворення важило близько кілограма – 25% усієї маси дитинки», - розповіли у МОЗ.

Щоб закрити дефект м’яких тканин, спеціалістам довелося одномоментно провести дитині ще й шкірну пластику. З сусідніх ділянок вони вирізали шкірні клапті і вживили їх у тому місці, де була пухлина.

Операція тривала близько 5 годин і пройшла вдало.

«Важливо, що після такого об'ємного хірургічного втручання в крихітки повністю збереглася функція тазових органів. Минув без ускладнень і післяопераційний період», - наголосили фахівці.

Зараз дівчинка разом із батьками вже вдома.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду