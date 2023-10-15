Видалене утворення важило близько кілограма – 25% усієї маси дитинки, зазначили у МОЗ.

Джерело фото: facebook.com/moz.ukr

У Львові хірурги врятували немовля, яке народилось з пухлиною в 1 кілограм. Дівчинка, якій усього місяць, з’явилася на світ із велетенською пухлиною, яку діагностували ще на 16 тижні вагітності. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, щоб мінімізувати крововтрату, хірурги спершу визначили, які судини живлять пухлину кров’ю і лише потому взялися її видаляти.

«Видалене утворення важило близько кілограма – 25% усієї маси дитинки», - розповіли у МОЗ.

Щоб закрити дефект м’яких тканин, спеціалістам довелося одномоментно провести дитині ще й шкірну пластику. З сусідніх ділянок вони вирізали шкірні клапті і вживили їх у тому місці, де була пухлина.

Операція тривала близько 5 годин і пройшла вдало.

«Важливо, що після такого об'ємного хірургічного втручання в крихітки повністю збереглася функція тазових органів. Минув без ускладнень і післяопераційний період», - наголосили фахівці.

Зараз дівчинка разом із батьками вже вдома.

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