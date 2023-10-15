Керівником поліції Миколаївської області призначили Сергія Махна

До цього він очолював управління карного розшуку столичної поліції.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив нового начальника ГУНП в Миколаївській області – полковника поліції Сергія Махна.

До цього Сергій Махно очолював управління карного розшуку столичної поліції.

Попередній керівник поліції області Сергій Шайхет відтепер очолюватиме Департамент міграційної поліції НПУ.

Також ми писали, що у Дніпрі новий керівник ГУНП області: Іван Вигівський представив Олександра Ганжу.

Крім того, Іван Вигівський представив особовому складу поліції Вінниччини нового начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області – полковника поліції Юрія Пархоменка.

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