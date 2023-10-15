У Польщі відбувається голосування на парламентських виборах та референдумі

Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Джерело фото: golos.com.ua

У Польщі 15 жовтня стартували парламентські вибори, за їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата), повідомляють місцеві ЗМІ.

Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 8 годині ранку та працюватимуть до 22:00 (за київським часом).

Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Одночасно з парламентськими виборами проходить референдум, де винесено чотири питання: щодо продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, загородження на кордоні між Польщею і Білорусією, та допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.