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  1. У світі

У Польщі відбувається голосування на парламентських виборах та референдумі

16:18, 15 жовтня 2023
Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.
У Польщі відбувається голосування на парламентських виборах та референдумі
Джерело фото: golos.com.ua
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У Польщі 15 жовтня стартували парламентські вибори, за їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата), повідомляють місцеві ЗМІ.

Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 8 годині ранку та працюватимуть до 22:00 (за київським часом).

Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Одночасно з парламентськими виборами проходить референдум, де винесено чотири питання: щодо продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, загородження на кордоні між Польщею і Білорусією, та допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки.

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