В Польше проходит голосование на парламентских выборах и референдуме

Поляки выбирают 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

Источник фото: golos.com.ua

В Польше 15 октября стартовали парламентские выборы, по их результатам изберут 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата), сообщают местные СМИ.

Избирательные участки в Польше открылись в 8 часов утра и будут работать до 22:00 (по киевскому времени).

Поляки выбирают 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

Одновременно с парламентскими выборами проходит референдум, где вынесено четыре вопроса: о продаже государственного имущества иностранцам, повышении пенсионного возраста, заграждения на границе между Польшей и Белоруссией, и допуске нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

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