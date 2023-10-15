Что должны знать военнообязанные о вручении повесток: главные аспекты

Если человек получил первую повестку, это не значит отправку на фронт.

Фото: ТСН

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо в эфире общенационального телемарафона рассказал, что должны знать военнообязанные о вручении повесток.

Он подчеркнул, что военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки и обновить свои сведения о себе: семейное положение, место работы, право на отсрочки и прочее.

«Что касается повесток, то повестки не разрешено вручать в местах, определенных законом. То есть практически можно их вручать повсюду. Это может быть и в парке, и на улице или на блокпосте. Кто может вручать повестки? Повестки могут вручать представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности, представители ЖЭКов, ОСМД и в том числе, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки», – сказал он.

Фитьо подчеркнул, что если человек получил первую повестку, это не означает отправку на фронт.

«Бытует такое впечатление, что получил первую повестку и тебя уже отправляют на фронт. Нет, это абсолютный фейк, распространяемый российской пропагандой», – объяснил он.

По его словам, первая повестка, она обязывает явиться в ТЦК для установления состояния здоровья, получения информации о семейном положении, специальности, о профессии.

«И только, если уже тогда ваша специальность, уровень здоровья, позволяет проходить службу в силах обороны, в ВСУ или других составляющих обороны, и только при необходимости, вам будет уже тогда предоставлена повестка для отправки непосредственно в учебный центр», – добавил Фитьо.

Также он пояснил, что повестку военнообязанному должны вручать лично.

«Если он отказывается брать эту повестку, он уже подпадает под административную ответственность. Если гражданин получил первую повестку, по которой явился в территориальный центр комплектования, прошел медосмотр, и был признан годным к прохождению военной службы, а по второй повестке, он не явился в центр комплектования, то есть уже по мобилизационному распоряжению , за это уже предусмотрена уголовная ответственность сроком лишения свободы до трех лет», – резюмировал он.

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